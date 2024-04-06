حسام موافي يرد على طالب التحق بكلية الطب بالغش: اعرف الفرق بين آدم وإبليس



كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، سؤالا من طالب دخل كلية الطب بالغش، قائلا: يا ريت الناس كلها زيك تقف مع نفسها وتعرف غلطها والمهم أنك متغشش تاني.

وتابع "موافي"، خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الاستغفار بصدق حتى يغفر الله الذنوب وباب المغفرة مفتوح وإلا جميعنا يدخل النار.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، في سرد إجابته للطالب، قائلا: لازم تعرف الفرق بين آدم وإبليس، والاثنين عصوا ربهم، فالأول استكبر على أن يسجد لربه ولكن الثاني لم يستمع لنهي عدم الأكل من شجرة ولكنه تناول منها واعتذر فدخل الجنة، والخلاصة أنه يجب عدم التمادي في الغلط.

ولفت إلى أن كلية الطب لا يوجد فيها غش، والطبيب نوعان إما يذاكر أو لأ، مضيفا: مفيش دكتور مبيموتش عنده مرضى.

وأردف "موافي"، أنه لو الطبيب مذاكر ومات المريض يكون موت خطأ ولكن لو مش مذاكر يبقى موت متعمد.



