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عيد الفطر 2024.. موعد استطلاع هلال شوال

02:24 م الجمعة 05 أبريل 2024

دار الأفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال لعام 1445 هجرية، يوم الاثنين الـ 29 من رمضان، الثامن من أبريل لعام 2024، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد غروب شمس الاثنين، الـ 29 من رمضان، الثامن من أبريل لعام 2024، في بيان رسمي للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من مكتبه بدار الإفتاء.

كان معهد البحوث الفلكية، أعلن أن ميلاد هلال شهر شوال يكون مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة الثامنة و22 دقيقة مساء "يوم الرؤية" بتوقيت القاهرة المحلي الإثنين 29 رمضان 1445 الموافق 8 أبريل 2024.

وأوضح المعهد في بيان له، أن الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية.

وأضاف المعهد أنه تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024.

دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال عيد الفطر 2024

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