هل يؤثر عودة تصدير البصل على أسعاره بالأسواق؟.. عضو الشعبة يوضح

كتب-عمرو صالح:

قال فهمي رمضان عضو شعبة البصل والثوم إن قرار الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة بإعادة تصدير البصل من جديد لمختلف دول جاء في توقيت مناسب للغاية مشيرا إلى أن الناتج المحلي من البصل العام الحالي وفير ويتمتع بجودة عالية.

وأوضح رمضان خلال تصريحاته لموقع مصراوي، أن البصل المصري يحظى بإقبال كبير من الأوروبيين نتيجة للعوامل المناخية التي يتمتع بها المناخ في مصر مما يزيد من جودته ويجعله مميز بمختلف الأسواق العالمية.

وبسؤاله عن تأثير قرار إعادة تصدير البصل على سعره بالأسواق الداخلية قال عضو شعبة البصل والثوم، إن إعادة تصدير البصل للعالم من جديد لن يؤثر على أسعاره بالأسواق على الإطلاق وذلك نظرا لفائض الإنتاج الذي حققناه خلال العام الحالي .

وتابع:وصل الناتج المحلي من البصل خلال العام الحالي لـ6 مليون طن أي بزيادة 3 مليون طن عن معدلات الإستهلاك المحلي.

وأشار عضو شعبة البصل إلى أن قرار إعادة التصدير يعد محفزا قويا للمزارعين والفلاحين على زراعة أراضيهم بمحصول البصل كونه يحقق لهم هامش ربحي جيد للغاية.

واختتم رمضان حديثه مطالبا الجهات المعنية بضرورة العمل بإستمرار خلال عملية تصدير البصل وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق ومتطلبات التصدير حتى لا يعاود الارتفاع من جديد.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة أعلنت أمس الثلاثاء عن انتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي، دون صدور أي قرارات وزارية أخرى بشأن تجديد الحظر، ما يعني إمكانية استئناف تصدير المحصول منذ بداية أبريل الجاري.

كانت الحكومة أصدرت قرارًا بحظر تصدير البصل في أكتوبر الماضي، بسبب قفزات قياسية في الأسعار بلغت نحو ثمانية جنيهات في الكيلو بأسواق الجملة، فوصل إلى 30 جنيهًا، وارتفع بأكثر من 15 جنيهًا في أسواق التجزئة، ليصل إلى يد المستهلك بسعر 40 جنيهًا

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