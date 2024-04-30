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"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي

02:46 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

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كتب- نشأت علي:

وافق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، اليوم الثلاثاء على مشروع موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل الإجتماعي للعام المالي 2024/2025.

وبلغت إجمالي تقديرات الموازنة للصندوق 61.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 49.2 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

كما وافقت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم على مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الإسكان والمرافق للعام المالي 2024/2025.

وبلغت إجمالي موازنة الديوان 82.8 مليار جنيه للعام المالي 24/25 مقابل 32.2 مليار جنيه اعتمادات للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 50.6 مليار جنيه.

مجلس النواب صندوق الإسكان الاجتماعي إسكان النواب دعم التمويل الإجتماعي
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