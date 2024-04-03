صحف ومواقع إخبارية دولية تبرز زيارة وزير السياحة لمدريد

كتب- محمد أبو بكر:

أبرزت، عدد من الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية الإسبانية والدولية خلال الأيام الماضية منها مجلة فوربز Forbes الأمريكية، وموقع Skal السياحي وهو موقع اتحاد الكتاب السياحيين في إسبانيا، زيارة السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الأخيرة للعاصمة الإسبانية مدريد.

كما ألقت هذه الصحف، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، الضوء على مشاركة السيد الوزير خلال الزيارة بحضور وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، في المنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال CEOE، وعلى تصريحاته التي أدلى بها عن مستهدفات صناعة السياحة في مصر، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وما تقوم به وزارة السياحة والآثار لدعم وتحفيز القطاع السياحي الخاص في أداء دوره وتعزيز الاستثمار في الصناعة.

وأشارت أيضاً إلى تصريح الوزير بأن مصر تستهدف زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وأن هناك ثلاثة محاور أساسية ترتكز عليها الاستراتيجية لتحقيق ذلك وهم زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية لديها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة وخلق وتقديم تجارب سياحية متنوعة في مصر.

كما أوضحت أن الاستثمار السياحي في مصر فرصة عظيمة وفقاً لما صرح به السيد الوزير، لافتاً إلى تشجيع مصر للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بينهم الإسبان للاستثمار الفندقي بها، مستعرضاً سلسلة التسهيلات وحوافز الاستثمار الفندقي التي تقدمها في هذا الشأن.

ولفتت إلى حديث الوزير عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين وتطوير البنية التحتية في مصر وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة في مصر وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

وسلطت هذه الصحف الضوء أيضاً على تصريحات وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، والتي أكدت خلالها على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى لزيادة التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما أشارت الصحف إلى قيام الوزير، بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية خلال زيارته مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات بالسوق الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك في مجال السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الإسباني بصورة أكبر.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد قام بهذه الزيارة خلال شهر مارس الماضي، شارك خلالها في المنتدى الذي نظمه الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال CEOE، والذي شارك فيه كل من وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، وسفير مصر في إسبانيا، ورئيس لجنة الثقافة والرياضة بالاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلي ومسئولي عدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والمنشآت الفندقية ورجال الأعمال والمستثمرين بالسوق الإسباني.