حدث في 8 ساعات| موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر وتفاصيل جديدة بشأن الكسوف الكلي للشمس

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الزراعة: كيلو الدواجن بـ 95 جنيها في منافذ الوزارة.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك عددا من الإجراءات اتخذتها الوزارة بشأن استقبال الزائرين بالحدائق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وزير الصحة يفتتح المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي؛ للتيسير على المرضى في الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني.

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الكسوف الكلي للشمس.. بيان جديد من معهد الفلك بالتفاصيل

أوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل الكسوف الكلي للشمس الذي تشهده الكرة الأرضية الاثنين 8 أبريل 2024، حيث يمكن رؤيته ككسوف كلي في كل من دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، ورؤيته ككسوف جزئى فى دول؛ غرب أوربا، وأمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والقارة القطبية الشمالية.

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مترو الإسكندرية| أحدث 20 صورة للمشروع.. والنقل تكشف تفاصيله

وجه كامل الوزير وزير النقل كافة الجهات المعنية بالتنسيق الدائم لاتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق حلم كل أهالي المحافظة.

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الحكومة: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مُخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

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مصدر بالصحة يكشف حقيقة انتشار "الجديري المائي" بمدارس الجيزة

كشف مصدر مُطلع بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار حالات مُصابة بالجديري المائي، في بعض المدارس بمحافظة الجيزة.

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شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف أصاب أمتنا وأفقدها توازنها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون في إعداد تقرير سنوي عربي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

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6 أيام.. قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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الحجز بدأ بمقدم 100 ألف جنيه.. ننشر أسعار أراضي الإسكان المتميز

أعلنت وزارة الإسكان طرح 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - ملوى الجديدة - الفشن الجديدة - أخميم الجديدة)،

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للعام الدراسي المقبل.. "التعليم" تعلن آخر موعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

قررت وحدة المدارس المصرية اليابانية في وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025 خلال منتصف شهر إبريل 2024.

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