عمرو أديب: مصر لن تكون بيئة خصبة لوظائف البرمجة دون توافر للإمكانيات

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب: إن مصر لن تكون بيئة خصبة لوظائف البرمجة وتكنولوجيا الاتصالات دون توافر للإمكانيات، مضيفا: "لازم يكون في بيئة لتفريخ مثل هذه الوظائف والاتجاهات".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "مين المبرمج العظيم اللي عندك عشان يكون نموذج، ولازم يكون في مدرس بيفهم في الكمبيوتر وبيحب الكمبيوتر مش يشوف الطالب يقوله إيه اللي إنت بتلعب به ده".

وأشار إلى أننا في حاجة إلى إمكانيات وقدرات حتى نتقدم في مجال تكنولوجيا الاتصالات والبرمجة، مضيفا: "انسوا حكاية الطفل المصري ذكي بطبعه"، مؤكدا أن ما تحدث فيه الرئيس السيسي اليوم مهم للغاية، ويجب أن نساعده ونهتم بما قاله، مشددا: "لو سمحتم التعليم محتاج حد كويس".

ولفت مقدم "الحكاية"، إلى أن الرئيس اليوم تساءل عن سبب عدم إقبال الطلاب على مجالات البرمجة والتكنولوجيا، قائلًا: "يا سيادة الرئيس المدرس اللي في المدرسة مبيعرفش في الكمبيوتر، هيقدر إزاي يوصل معلومة لطالب عنده مهارات في البرمجة.. نظام التعليم اللي موجود مفيش فيه الحاجات دي، نحن لا نخلق بيئة جيدة للمبرمج أو مهندس الكمبيوتر".

وأضاف، "مش عايز أقولك مستوى الطلاب المصريين في العلوم والرياضيات عامل إزاي.. هو اتعلم إيه في ابتدائي وإعدادي وثانوي عشان يقرر يدخل البرمجة، هو اتعلم تاريخ وجغرافيا، البيئة بتاعتنا لا تنتج ما تريده يا سيادة الرئيس".

ولفت إلى أن البعض ركز على تصريح الرئيس السيسي بأن دخل المبرمج قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا، معلقا: "سابوا كل حاجة ومسكوا في ده".