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هيئة تدريب القوات المسلحة تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة

04:19 م الأحد 28 أبريل 2024

القوات المسلحة

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كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة احتفالية لتكريم الضباط المبعوثين المتميزين في يوم التفوق العلمي للقوات المسلحة، حيث قام اللواء أ.ح أسامة محمد نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بتكريم عدد من الضباط المبعوثين المتميزين الحاصلين على الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة خلال الدورات العلمية والبعثات الخارجية المخططة بالتعاون بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار نقل وتبادل الخبرات والتأهيل في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بنظم الإعداد والتأهيل للكوادر العلمية القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة وفقاً لأحدث علوم العصر الحديث وتكريم المتميزين تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها لإعلاء راية الوطن وتعزيز مكانة أمتنا المصرية على كافة المستويات.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة تكريم الضباط المتميزين رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة الضباط المبعوثين المتميزين
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