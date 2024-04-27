أديب يحلل بيان صندوق النقد ويؤكد: نحتاج مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب عن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي شمل العديد من التفاصيل والمعلومات المهمة حول الوضع الاقتصادي وخطط الحكومة المستقبلية.

وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية"، على قناة mbc مصر أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى كيفية الاستفادة من قرض تنمية منطقة رأس الحكمة، وكذلك تناول عدة نقاط أخرى مثل برنامج تخارج الدولة واستراتيجية بيع الأصول المملوكة لها.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن التقرير طالب الحكومة بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتلبية متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق التنمية المستدامة.

وحدد أديب 15 شرطا وضعها صندوق النقد الدولي أمام الحكومة المصرية للاستفادة من القرض والحصول على الدعم المالي اللازم، مؤكدا أن الصندوق لا يلزم الحكومة بقراراته ولكنه يقدم توصيات ومقترحات وما على الحكومات إلا التنفيذ والالتزام بتلك التوصيات.

واستطرد أديب: "الصندوق يترقب إصلاحات في 15 حاجة، الصندوق لم يلزم مصر إلا بنصف هذه الأشياء، الصندوق ينظر إلى أشياء معينة يجب أن تزيد أسعارها، الصندوق مش بيلوي دراعك ولكن بيديلك فلوس، احنا اتفقنا مع بعض هتعمل الحاجات دي هتاخد الفلوس مش هتعمل مش هتاخد الفلوس".



كما أشار مقدم "الحكاية"، إلى أن "الصندوق عنده مشاعر إيجابية أنه يساعد لاسباب كثيرة له علاقة بالموقف السياسي المصري في المنطقة".