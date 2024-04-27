سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة حول الأوكتاجون

كتبت -داليا الظنيني:

قال المفكر الإستراتيجي سمير فرج، إن مصر تعمل بصورة مستمرة على تطوير قدراتها العسكرية، لافتا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تمتلك مركز قيادة إستراتيجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى،" مقدم برنامج "على مسئوليتي، "المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي أول أجنبي دخل مركز القيادة الاستراتيجي في روسيا.

وأوضح أن مصر تضم كل قادة قواتها المسلحة في الأوكتاجون وهو معد بنظام دفاع جوي كامل وكل إجراءات الحماية اللازمة.

وأكد فرج، أن عقل الدولة المصرية موجود في الطابق الأول من مبنى الأوكتاجون، ويضم مركز تحكم الشبكة الإستراتيجية.

وأكمل: إن الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية تضم الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي وإنما الكلية البحرية موجودة في أبو قير لأنها تحتاج بحر، بينما الكلية الجوية في أنشاص لأنها تحتاج مطارات.

واستطرد: الأوكتاجون يضم مركز إدارة الأزمات وهو الأفضل في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الجيوش تطورت ولم تعد كما كانت قديما، حيث إن طالب الدفاع الجوي والإشارة أصبح مهندسًا.

وأكمل فرج: الأكاديمية العسكرية تضم معامل لغات ومعامل كمبيوتر، وكل التعامل عبر الكمبيوتر حتى الرماية لتحديد المسافة والاهتزاز إلى جانب توفير أجهزة رؤية ليلية.

وأشار فرج، إلى أن طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب داخل الأكاديمية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سأل الطلاب عن مدى استفادتهم داخل الأكاديمية.

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