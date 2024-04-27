إعلان

BBC

وزير الصحة يهنئ الدكتور إيهاب هيكل ومجلس نقابة أطباء الأسنان للفوز في انتخابات النقابة

12:53 م السبت 27 أبريل 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد جمعة:

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب هيكل، لفوزه بمنصب نقيب عام أطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، وذلك في انتخابات النقابة التي عقدت أمس الجمعة 26 أبريل، كما هنأ مجلس النقابة الجديد بثقة أعضاء الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور إيهاب هيكل تخرج في كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، وحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كما قام بتدريس مادة إدارة العيادات بجامعتي MSA والدلتا، وهذه الدورة النقابية هي الثانية له على التوالي، كنقيب عام، وسبقها دورة كعضو مجلس نقابة عامةً تولى فيها مناصب وكيل النقابة وأمين الصندوق.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور إيهاب هيكل نقابة أطباء الأسنان طب الأسنان جامعة الإسكندرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة - فيديو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب مع منتصف تعاملات السبت
هل ينتهي قطع الكهرباء؟.. الوزارة توضح حقيقة وقف تخفيف الأحمال في منتصف مايو 2024