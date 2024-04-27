أمطار رعدية وسيول.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد وقد تصل إلى السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على كافة الأنحاء وعلى فترات متقطعة.

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