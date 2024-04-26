وزير الري: جميع الترع جاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات

كتب- عمرو صالح:

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية موقع ترعة الشوربجي القديمة وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة حيث قام الدكتور سويلم بتفقد الترعة للإطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوى المواطنين.

وبحسب بيان الوزارة أشار الدكتور سويلم لأهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذي القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أى معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، ووجه بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية التطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي على الطبيعة .

ووجه الدكتور سويلم بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الإحتياجات. .

كما تفقد سويلم موقع التجربة البحثية التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الرى والمركز القومى لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجي الجديدة بإستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ عدد ٦ نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة فى ٦ أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدة وتحديد النموذج الأفضل، وتتضمن هذه النماذج الستة ( استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:٢ مع الدمك الجيد على طبقات - استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة ١:١ ثم التدبيش بمونة الطين بسمك ٥٠ سم - استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم ١٠ سم بنسبة ٢:١ مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك ٥٠ سم ).

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار فى تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة ، كما وجه سويلم بعمل قدمه علوية عند تلاقى جسر الترعة المائل مع الطريق الافقى المجاور للترعة لحماية التبطين و لملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لرى الغربية.

وتفقد الدكتور سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا، وذلك للإطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الإحتياجات.

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجارى تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى ، حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجها بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.

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