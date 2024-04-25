زاهي حواس ينفي ادعاءات اليهود بوجود آثار لبني إسرائيل في مصر

كتب- حسن مرسي:

رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، على الهجوم الإسرائيلي بسبب نفيه ادعاءاتهم بوجود آثار لبني إسرائيل في مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، رد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لم يطلق أي تصريحات ضد الكتب السماوية اليهودية، مشيرًا إلى أن مصر قامت بترميم المعابده اليهودية الموجودة في مصر، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف زاهي حواس قائلاً: "أتساءل هل هناك أي دليل على وجود فرعون موسى أو اليهود في الآثار المصرية؟"، وأجاب بأنه لا يوجد أي دليل على ذلك، على الرغم من وجود لوحة بني إسرائيل المتواجدة في مصر.

وأكد عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أنه لا توجد أي أدلة على وجود آثار لإسرائيل في مصر، وأنه لا يمكن تحديد من هو فرعون الخروج.

وتابع زاهي حواس قائلاً: "إسرائيل تكذب حول وجود برديات على وجود آثار لها، ولا علاقة لبني إسرائيل ببناء الأهرامات".

وأكد أنه يتحدث بشكل علمي وواقعي، بينما يقوم الآخرون بتغيير الحقائق وتشويهها، مشيرًا إلى أنه تعرض لاتهامات بأنه عدو للسامية أثناء تواجده في أمريكا، وأكد أن هذه الاتهامات غير صحيحة وتستند إلى سوء التفاهم والتحريف.