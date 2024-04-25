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المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج سينما الطفل لأطفال أسوان

06:55 م الخميس 25 أبريل 2024

المجلس القومي للمرأة ينظم برنامج سينما الطفل لأطفا

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كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة برنامج سينما الطفل وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع المجلس بمحافظة أسوان استهدف ٢٠٠ من طلاب وطالبات مدارس المحافظة بمرحلة التعليم الأساسي واستمر على مدار يومين.

تضمن البرنامج تنظيم ورش فنية للأطفال وعروض لمجموعة منتقاة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال وتلاها فتح باب المناقشة معهم حول الأفلام المعروضة لتنمية مهاراتهم على فهم واستيعاب الأفكار والقضايا المطروحة من خلالها وتنمية حس التذوق الفنى لديهم وقد نالت العروض إقبالا وتفاعلا كبيرا من جانب الأطفال.

المجلس القومي للمرأة برنامج سينما الطفل مديرية التربية والتعليم أفلام الرسوم المتحركة للأطفال
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