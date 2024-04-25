وزير الأوقاف يثمن كلمة الرئيس عن سيناء: مواقفه الثابتة موضع تقدير كل شرفاء العالم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سيناء اليوم الخميس 25 أبريل 2024.

وأكد وزير الأوقاف، أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري بل موضع تقدير كل شرفاء العالم.

وشدد على أن المصريين جميعًا يحيون مواقف الرئيس الشجاعة تجاه أمننا القومي بصفة عامة، وسيناء بصفة خاصة، مؤكدين وقوفنا صفًا واحدًا خلفه في جميع مواقفه العظيمة في خدمة وطننا العزيز، والحفاظ على أمنه واستقراره وبنائه وإعماره.