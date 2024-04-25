إعلان

BBC

عالقين ومصابين.. محافظ شمال سيناء: إعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا

12:40 ص الخميس 25 أبريل 2024

محافظ شمال سيناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه لا توطين في شمال سيناء أو في أي تجمع تنموي لأي أحد من غزة.

وأضاف محافظ شمال سيناء خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بحضور عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن مصر تحافظ على أرضها بمساعدة القوات المسلحة والشرطة ولن تترك أرضها لأي أحد نهائيا، مشيرا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات ومخابز رفح مع بدء الأزمة في قطاع غزة.

وأوضح أن شمال سيناء لم تشهد أي أزمة في توفير السلع الغذائية منذ بداية الأزمة في غزة، ولم تحدث أي أزمات في توفير السكر في سيناء.

وأشار إلى أن شمال سيناء بها 3 آلاف فلسطيني منهم عالقين ومصابين ومرافقين وسيتم عودتهم مرة أخرى، مضيفا أنه تم تجميع الفئات الفلسطينية المقيمين في رفح وتحديدهم لإعادتهم مرة أخرى إلى غزة.

ونوه المحافظ، بأنه تم إعداد 3 وجبات غذائية للفلسطينيين العالقين والمصابين والمرافقين، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم كل الاحتياجات للفلسطينيين لدعمهم ومساعدتهم، وتم إعداد مخازن لوجستية لتجميع السلع القادمة من دول العالم لأهالي غزة.



اقرأ أيضًا:

رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة

الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا.. تعرف عليها

من شديد الحرارة لأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة غزة برنامج على مسئوليتي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

شعبة الدخان: ارتفاع أسعار سجائر وينستون في الأسواق غدًا
رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة
هيئة الاستثمار: تحالف صيني يبحث إنشاء مدينة نسيج باستثمارات 300 مليون دولار
يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟