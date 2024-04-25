بدءًا من هذا الموعد.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار رعدية ورياح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الجمعة القادمة 26 أبريل 2024، تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 6 درجات مئوية، يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، أن حالة الطقس الجمعة القادمة، تشهد، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

وأوضحت "الهيئة"، أن طقس الجمعة القادمة، يشهد، أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

وأشارت إلى أن طقس الجمعة القادمة، يشهد، نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب الصعيد.