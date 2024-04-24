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الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

05:52 م الأربعاء 24 أبريل 2024

البابا تواضروس الثاني

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القاهرة - أ ش أ:

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء الـ42.

وذكرت الكنيسة - في برقية تهنئة اليوم الأربعاء/: "إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية لاسترداد أرض سيناء الحبيبة، نتذكر ما دُفِعَ في سبيله من دماء الشهداء والجهود الدبلوماسية، ومازلنا نرى اليوم جهود الدولة المصرية للحفاظ على كل أرضنا وصونها بالتنمية الشاملة بعد ما قُدِّم لحمايتها ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها.. نصلي أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار".

هذا المحتوى من

Asha
البابا تواضروس الثاني الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ السيسي عيد تحرير سيناء
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