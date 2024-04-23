وزيرة الهجرة: لن نتأخر عن دعم أي جهود لخروج الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج للنور

كتب- مصراوي:

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إننا لن نتأخر عن المضي قدماً في دعم أي جهود تسهم في خروج الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج للنور بشكل مشرف يليق بمصر ويحقق طلبات أبناء الوطن في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته الوزيرة سها جندي عبر "الفيديوكونفرانس" مع مجموعة المؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج؛ لمتابعة مستجدات إنشاء الشركة، وذلك بحسب بيان اليوم الثلاثاء لوزارة الهجرة.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى الحرص على تنفيذ هذا المشروع المهم، حيث يتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاق الشركة والمشاركة في أسهمها والتي قطعت شوطا كبيرا وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية، والاتفاق مع بنك الاستثمار الذي سيدير استثمارات الشركة.

وأوضحت أن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات، مضيفة أن الوزارة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج الذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، و طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا في عدة قطاعات.

واستمعت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى شرح واف من رجال الأعمال مؤسسي الشركة عن المقترحات المقدمة، ومحاور استكمال خطة الشركة الاستثمارية بشأن العديد من القطاعات، حيث أشاروا إلى أنه تم الاستقرار مبدئيا على أن تستثمر الشركة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات التكنولوجية، كما أكدوا اهتمامهم بتصدير المنتجات المصرية في الخارج والاستثمار في المشروعات الكبرى الناجحة للدولة، بما يخدم ملف التصدير وزيادة الحصيلة الدولارية لمصر وللمصريين في الخارج.

ونوهت الوزيرة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة مما يطلع المستثمرين من المصريين بالخارج على الفرص الواعدة في عدد من المشروعات المطروحة لتخارج الدولة، حيث سبق وأن نظمت الوزارة اجتماعاً افتراضياً بمشاركة ممثل صندوق مصر السيادي والمستثمرين من المصريين بالخارج، ولقاء آخر بينهم و وزير قطاع الأعمال، مبينة أنه سيتم التنسيق والتواصل مرة أخرى مع الصندوق السيادي و وزيرة التخطيط لتعظيم الاستفادة من المطروح واطلاع المستثمرين على المستجدات.

من جانبهم، شدد رجال الأعمال مؤسسو الشركة على أنه جار تجهيز الملف الرسمي للشركة والانتهاء من كافة الإجراءات استعدادًا للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع، متعهدين بإطلاع وزارة الهجرة على المستجدات للتحضير لطرح فرص استثمار المصريين في الخارج في أسهم الشركة.

وقد شارك في الاجتماع كريم أسعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، عادل بولس رجل الأعمال ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، الدكتور حسن الجراحي رجل الأعمال بالسعودية رئيس مجلس إدارة "الشركة المصرية لطباعة نماذج المعلومات"، وتامر هدايت رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك"، والمصرفي وائل حسن مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمهندس سامح المصري رئيس مجموعة شركات تماس في دولة الإمارات.