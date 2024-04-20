وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وضع الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقمص أبانوب البرموسي نائبًا عن الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، اليوم السبت.

ويعد المجمع، هو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، حيث يشمل المجمع مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، وتم اختيار اسم المسجد ليكون مسجد الولي الحميد.