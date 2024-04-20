إعلان

BBC

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي

02:16 م السبت 20 أبريل 2024
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي
  • عرض 4 صورة
    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي خدمي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وضع الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والقمص أبانوب البرموسي نائبًا عن الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، حجر الأساس للمجمع الديني الثقافي الخدمي، اليوم السبت.

ويعد المجمع، هو أول مجمع من نوعه بمحافظة جنوب سيناء، حيث يشمل المجمع مسجدًا وكنيسة ومدرسة ومستشفى، وتم اختيار اسم المسجد ليكون مسجد الولي الحميد.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء مجمع ديني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول صور لإنتاج إطارات السيارات الملاكي محليًا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة