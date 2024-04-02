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المفتي: قراءة القرآن من المصحف لها فضل عظيم والأجر فيها مضاعف (فيديو)

07:22 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب_محمد فتحي:

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، ثواب قراءة القرآن من المصحف الشريف.

وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى.

وعلق: قراءة القرآن من المصحف لها فضل عظيم، وذلك لأن الأجر فيها مضاعف؛ لما فيها من مداومة النظر في المصحف الكريم، مشيرًا إلى أن الله أمرنا بتعظيم القرآن والكعبة والأولياء.

الدكتور شوقي علَّام المصحف قراءة القرآن برنامج اسأل المفتي

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