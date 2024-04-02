الأوقاف توزع 46 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم تسليم 46 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقاهرة وكفرالشيخ والسويس والدقهلية والإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد ؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات ، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، أن التسليم تم بواقع 4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف السويس، و12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الدقهلية، و4 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسكندرية، و8 أطنان سلع غذائية لمديرية أوقاف مطروح، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بورسعيد، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 130 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 166 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.