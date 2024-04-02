رئيس "حقوق إنسان النواب": خطاب الرئيس السيسي لقي ارتياحًا شعبيًّا كبيرًا لدى المصريين

كتب- نشأت علي:

وجه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التي تناولها في خطابه التاريخي الذي ألقاه من قلب المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، معرباً عن سعادته الغامرة بالمقر الجديد لمجلس النواب المصري، معتبراً هذا المقر بمثابة واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس السيسي في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر رضوان، في تصريحات خاصة أدلى بها اليوم الثلاثاء، انبهار قيادات وأعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين والشخصيات العامة والحزبية بجميع القضايا التي تناولها الرئيس السيسي في خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسي الداخلية والخارجية، مؤكداً أن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية في هذا الخطاب، خلال فترة رئاسته الجديدة في الـ6 سنوات المقبلة.

ووجه النائب كل التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على اهتمامه غير المسبوق في تاريخ مصر بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة، مؤكداً أن الرئيس السيسي جعل حقوق الإنسان في التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأكد النائب طارق رضوان أن خطاب الرئيس السيسي لقي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيداً بوسائل الطمأنة التي بعث بها الرئيس السيسي لكل المصريين بشأن مستقبل مصر الاقتصادي وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر وأمنها القومي.