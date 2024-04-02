رئيس النواب: التاريخ يسطر صفحة مميزة في عمر الجمهورية الجديدة اليوم

كتب- محمد نصار:

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بنواب مصر الحضور في جلسة حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «نرحب بكم نواب شعب مصر بكل التقدير والحب والإعزاز في يوم يسطر التاريخ المصري فيه صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة».

وأضاف جبالي، خلال كلمة نقلتها «إكسترا نيوز»: «كتب الله جل وعلى لكم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تحت قبة مجلس النواب المصري في مقره الجديد، هذا البنيان الذي امتزجت بين جدرانه الحداثة والتطور بأصالة تاريخ البرلمان المصري العريق، في صورة جلية جسدت واقعا طالما ابتغيتموه سيادتكم حينما وجهتم بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون كيانا مواكبا للعصر متناغما مع الهوية الوطنية المصرية ونابضا بصورة حضارية لمستقبل مصر وتطلعات شعبها العظيم».