السيسي: اتفقت مع ملك البحرين بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع ملك البحرين التطورات الإقليمية المقلقة والتعامل معها في إطار اتفاقنا معًا على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب في إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذي نعتبره كل لا يتجزأ.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع ملك البحرين، الأربعاء، بقصر الاتحادية، اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضي الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية والتخلي عن الحلول العسكرية، وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة للسلام بالنجاح، وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملًا بمستقبلًا توحد فيه شعوب ودول المنطقة من أجل الرخاء والتنمية.