القوات الجوية تسقط أطنانا من المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن القوات الجوية نفذت خلال أيام عيد الفطر المبارك الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والتى شملت عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية فى ظل الأزمة غير المسبوقة التى يعانى منها السكان جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة .

وأضاف البيان: يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة لسكان قطاع غزة.

ويأتي ذلك تزامناً مع الجهود والمساعى المصرية للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتأمين تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.