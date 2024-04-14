أحمد موسى عن الهجوم الإيراني على إسرائيل: ضيعت القضية الفلسطينية -(فيديو)



كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامى أحمد موسى، على العملية العسكرية التي قامت بها إيران مساء أمس ضد إسرائيل وتوجيه عدد من المسيرات الجوية للداخل الإسرائيلي، قائلاً: "اللي إيران عملته ده ضيعت بيه القضية الفلسطينية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران تستهدف استكمال برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم، وقادرة على فعل أي شئ مع الأمريكان، في المقابل تبحث إسرائيل عن طرف خيط للتجربة الإيرانية النووية.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى؛ عددًا من الصور توضح بقايا صاروخ إيراني سقط في منطقة الحسا بالأردن، معلقًا: "حاجة بسيطة أوي ومش باين منه حاجة يعني يدل على قوته، ومعملش أي تأثير".

وتسائل موسي قائلاً: "دماء شهداء غزة راحت فين دلوقتي عايز أعرف؟.. ده مفيش ذبابة ماتت من الصواريخ أو المسيرات اللي إيران وجهتها لإسرائيل امبارح".





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