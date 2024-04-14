وزير الري: تحية للعاملين بالوزارة لمواصلة العمل بتفان خلال عيد الفطر

القاهرة- أ ش أ:

توجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفان خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك لخدمة المنتفعين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفوري والفعال مع كافة الحالات الطارئة.

وأكد وزير الري أن هذا التفاني والإخلاص في العمل وتحمل المسئولية هو ما عهدناه دوما من رجال الري المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن.

كانت أجهزة الوزارة قد تعاملت بشكل فوري مع العديد من المواقف التي تخص شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بمختلف المحافظات، حيث تم التعامل بشكل فوري مع الشكوى الواردة من النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب من نقص المياه بترعة الشلوفة في قرى (محمد كريم - محمد عبده - يوسف السباعي - الصحفيين)، حيث تم المرور من المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد خضر مدير عام ري الإسماعيلية، ومديرة هندسة ري السويس، ومقابلة النائب والمنتفعين بالمنطقة وتم توصيل المياه وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنوفية، توجه المهندس أبو بكر الروبي رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، والمهندسة غادة الجنزوري مدير عام ري المنوفية للتعامل مع بلاغ بوجود تسريب مياه من بدالة آخذة من نهاية جنابية دفرة ومارة أعلى مصرف زنارة، حيث تم على الفور الدفع بمعدات الصيانة الوقائية وتدعيم جسور المصرف بموقع البدالة وإحلال وتجديد البدالة لحسم الموقف نهائيا.

وفيما يخص المتابعة الفعالة لشبكة المصارف الزراعية، فقد وردت شكوى صباح أول أيام عيد الفطر المبارك من ارتفاع مناسيب المياه بمصرف شبرا ملكان بمحافظة الغربية؛ بسبب تواجد تجمعات للقمامة بالمصرف، حيث تم على الفور مرور مدير عام صرف الغربية والتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية صفط تراب والدفع بحفارين وجرارات ورفع تجمعات القمامة والاطمئنان على استقرار المناسيب بالمصرف بالدرجة الآمنة.

وفي ثاني أيام العيد، تم التعامل الفوري مع مخلفات القمامة المتجمعة عند كوبري الكيلو 4 على مصرف الجديدة، وتجمعات القمامة وكميات من ورد النيل أمام سحارة مصب مصرف أبو شحاتة بمحافظة الشرقية، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية والإدارة العامة للمعدات بشرق الدلتا ورفع المخلفات بمعدات التشغيل الذاتي وعمال الوزارة.

كما ورد بلاغ أمس بوجود قطع في الجسر المشترك بين مصرف السياح ومسقى 5 الخصوصية بمحافظة الدقهلية، حيث قامت الإدارة العامة لصرف دمياط بترميم القطع الحادث بالجسر.

وفيما يخص محطات الرفع، فقد تم التعامل الفوري مع الماس الكهربائي بمحطة البطس القديمة بالفيوم، والذي نتج عنه حريق يوم الثلاثاء الماضي، حيث توجه الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لموقع المحطة وتم تدخل فريق الصيانة على الفور وإصلاح العطل الحادث بالكابل الكهربائي ولوحة التشغيل بالمحطة بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشغيل المحطة.

كما تم التعامل مع القطع الحادث بالكابل الكهربائى المغذي لمحطة صرف القلعة رقم 1 بالإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي؛ مما أدى لتوقف المحطة بالكامل، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة من خلال رجال المعمل الهندسي بالمحمودية وطاقم الصيانة بالمحطة ومركز طوارئ مريوط، وتم تشغيل جميع وحدات الطوارئ بالموقع ومنع ارتفاع المناسيب، وفي نفس اليوم تم التعامل مع عطل بالتغذية الكهربائية لمحطة البستان 6 بمحافظة البحيرة بسبب تعدي بعض المخالفين على أبراج الكهرباء بالمنطقة، حيث تم التنسيق بين أجهزة الوزارة وشركة كهرباء البحيرة وإصلاح العطل وتشغيل المحطة.

وفي الإسكندرية، قامت أطقم التشغيل والصيانة بمحطات العطف بتشغيل الوحدات وإصلاح الأعطال في حينه على مدار الساعة لتلبية احتياجات مياه الشرب والمصانع ومحطات الكهرباء والزراعة بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وخلال ثاني أيام العيد، حدث فصل مفاجئ للتيار الكهربائي المغذي لمحطة النقرة 4، وعلى الفور تم التواصل بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء وشركة الكهرباء لإعادة توصيل الكهرباء، وتم الإصلاح في وقت قياسي (90 دقيقة فقط) وإعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها، كما تم التعاون بين أجهزة وزارتي الموارد المائية والري، والداخلية، ومحافظة أسوان للتعامل مع البلاغ الوارد بنشوب حريق بقرية الخطارة بمحافظة أسوان واستدعاء الحماية المدنية، حيث ساهمت الوزارة في التعامل مع الموقف بتشغيل عائمة وادي الكوبانية للاستفادة من المياه بطرد المحطة لتشغيل سيارات الإطفاء وإخماد الحريق.

وفي ثالث أيام العيد، تم التعامل الفوري مع حالة ارتفاع مناسيب المياه بحوض المص لمحطة رفع كبكب بمحافظة المنيا نتيجة توقف وحدات الرفع لعدم ثبات قدره التيار الكهربائي بشبكة الكهرباء، حيث تم إرسال فني صيانة للمحطة بمعرفة الإدارة العامة لمحطات الميكانيكا والكهرباء وتشغيل ثلاث وحدات لرفع المياه وخفض مناسيب المياه بحوض المحطة، كما تم تشغيل عائمة ساحل الكوبانية بمعرفة طاقم صيانة هندسة الخطارة بعد البلاغ بتوقف العائمة لعطل في أحد الفازات الكهربائية، حيث تم عمل الصيانة اللازمة وتشغيل العائمة، كما حدث توقف لمحطة بلبيس قبلي (القلج) بالقليوبية نتيجة المخلفات الصلبة والقمامة أمام المحطة، مما تسبب في ارتفاع المناسيب بمصرف بلبيس، حيث توجه فريق الصيانة بمركز طوارئ الزقازيق للمحطه واصلاح وصيانة الوحدات وإجراء العمرات اللازمة.

كما تم التعامل مع عطل بوحدة الطوارئ بمحطة صرف قلابشو بالدقهلية من خلال العاملين بمركز طوارئ أبوسكين وصيانة الوحدة وعمل اختبار اتزان للوحدة وتجربتها وتشحيم باقي الوحدات بالموقع، والتعامل مع عطل بالكباش المسئول عن إزالة المخلفات أمام محطة 8 الأعلى بمحافظة كفر الشيخ وأيضا عمل إصلاح بالوحدة رقم 2 بالمحطة بعد توقفها عن العمل.