إعلان

BBC

الرئيس السيسي يتوجه إلى عمان للقاء الملك عبدالله الثاني

04:43 م الإثنين 01 أبريل 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد فتحي:

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، وفقا لما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في نوفمبر 2023، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

وعقد الرئيس السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي عمان الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم يطمئن على المرضى الفلسطينيين في مستشفى "الناس"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

رمضانك في خيمة| زلزال المغرب قضى على رمضان بالدواوير.. "المسجد دمر ومات الإمام"
* أجواء حارة بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* محمد هنيدي يكشف تفاصيل خضوعه لجراحة في القلب (فيديو)