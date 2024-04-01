تحذير للشركات.. "السياحة" تكشف آخر موعد لقبول اعتذارات الحج 2024

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن آخر موعد لقبول اعتذارات المواطنين عن حج 2024، يوافق غدا الثلاثاء 2 أبريل 2024.

وأضاف "وحيد"، في تصريح إلى "مصراوي"، أن غرفة السياحة طالبت الشركات بسرعة إخطار الإدارة المركزية للشركات السياحية حال وجود حجاج رغبوا في الاعتذار عن الحج خلال الفترة الماضية.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة: حال ثبوت أية اعتذارات فعلية بين الحجاج ولم تقم الشركة بإخطار الإدارة المختصة وعمل الخطوات واجبة الاتباع في هذا الشأن، فإن وزارة السياحة والآثار ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أوضحت في منشور سابق لها، أن موسم العمرة 1445 هـ مستمر طالما أن المملكة العربية السعودية مستمرة في إصدار تأشيرات العمرة.

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