أجواء حارة بهذه المناطق.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة

مقارنة قبل وبعد| 30 صورة لتطوير موقف الألف مسكن.. كيف أصبح شكله؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبل، حيث تسود أجواء مستقرة اليوم على كافة الأنحاء ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الطقس خلال الليل وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الحرارة خلال الفترة الحالية تتراوح على القاهرة بين 30 و31 درجة، والسواحل الشمالية 25 درجة، والمناطق الجنوبية بين 32 درجة و35 درجة.