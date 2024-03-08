وزيرة التخطيط: لدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا

القاهرة - مصراوي:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الصندوق السيادي عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية القديم، أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق، و"لدينا أكثر من مشروع سيتم الإعلان عنهم في العاصمة الخديوية قريبًا".

وقالت إن عملية تطوير مبنى وزارة الداخلية تشمل إعادة استغلال المبنى من خلال تحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية في عملية إعادة الاستخدام وجذب مزيد من الشراكات مع مستثمرين أجانب وجامعات دولية وفنادق عالمية، ومراكز رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأكدت هالة السعيد أن تطوير مجمع التحرير ووزارة الداخلية يؤكد أن الانتقال للعاصمة الإدارية لايعني أننا نغفل تطوير والحفاظ على العاصمة التاريخية واستعادة بريقها