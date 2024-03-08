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أمطار غير مؤثرة.. الأرصاد: استقرار بالأحوال الجوية والقاهرة تسجل 23 درجة

12:15 ص الجمعة 08 مارس 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية اليوم الجمعة على كافة الأنحاء.

وكشفت عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ٢٣ درجة، والسواحل الشمالية ٢٠ درجة، جنوب سيناء ٢٦ درجة، شمال الصعيد ٢٤ درجة، جنوب الصعيد ٢٩ درجة.

وتوقعت فرص لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

الطقس الأمطار درجات الحرارة الأرصاد

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