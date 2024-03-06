مسئول السموم بـ "الطب الشرعي": الإدمان أهم أسباب أغلب الجرائم العنيفة

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور أحمد عبد الشافي، مسئول السموم بمصلحة الطب الشرعي، إن الادمان يعتبر من أهم أسباب أغلب الجرائم العنيفة التى يشهدها المجتمع المصرى حيث أن المخدرات تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للإنسان وتدمره بعد فترة وجيزة.

وبين عبد الشافي، خلال ندوة بكلية التمريض جامعة عين شمس، بالتنسيق من الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء ، تحت عنوان "الإدمان.. المخاطر والحلول"، أخطر أنواع المخدرات المنتشرة حالياً بين صفوف الشباب والعلامات الواضحة للمدمن، وأضرارها وتأثيراتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، والأعراض للمدمن ومواطن الإدمان في دماغ الإنسان وسوء استخدام العقاقير التي تؤدي إلى الإدمان وأثر المخدرات السلوكي والنفسي على الفرد.