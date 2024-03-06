عضو المكتب السياسى لحماس: لا نعتقد أن يتم وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور باسم نعيم عضو المكتب السياسي في حركة حماس، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمفاوضات الجارية للوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء: لا يمكن وصف ما يحدث في قطاع غزة، ولا يمكن وصف ما يحدث من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاني من مجاعة والوضع الطبي انهار، وهناك تدمير ممنهج لآبار المياه وكل مقومات الحياة في القطاع.

وأكد أن المفاوضات جارية حاليا بين الوفود من إسرائيل وحركة حماس، ونتنياهو يتعنت في المفاوضات خوفا من توقف الحرب ودخول السجن.

وتابع: لا أعتقد أن يتم وقف إطلاق النار قبل يوم الخميس المقبل وقبل شهر رمضان، موجها حديثه للرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "إنك لا تختلف عن إسرائيل، وتنفذ نفس سياسة العدو الاسرائيلى".



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