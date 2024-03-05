بعد عطل فيسبوك.. ساويرس يطرح سؤالًا: الحياة أحسن قبله ولا بعده؟

القاهرة - مصراوي:

علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على العطل المفاجئ الذي ضرب منصات فيسبوك وانستجرام وثريدز وماسنجر، مساء الثلاثاء.

وطرح ساويرس استفسارًا عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: "الحياة قبل فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. كانت أحسن ولا بعدهم؟".

الحياة قبل فيسبوك و انستجرام و تويتر .. كانت احسن و لا بعدهم ؟ 🙃 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 5, 2024

وأبلغ مستخدمون بمناطق مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات شركة "ميتا"، وتحديدا فيسبوك وانستغرام، قبل عودته لاحقا.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك، دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى.

وتنطبق مشكلات تسجيل الدخول على كل من التطبيق وموقع الويب.

وبحسب DownDetector.com، أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم واستخدام الأمان الثنائي لتسجيل الدخول.

ويقول الأشخاص الموجودون على الموقع، والمتخصص في اكتشاف انقطاع الخدمات على مواقع الإنترنت والتطبيقات، إن جلستهم قد انتهت ولا يمكنهم تسجيل الدخول مرة أخرى.

وانتقل المستخدمون إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن إحباطاتهم والبحث عن التحديثات، مع انتشار وسم #FacebookDown.