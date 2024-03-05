إعلان

BBC

بعد عطل فيسبوك.. ساويرس يطرح سؤالًا: الحياة أحسن قبله ولا بعده؟

06:57 م الثلاثاء 05 مارس 2024

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:
علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على العطل المفاجئ الذي ضرب منصات فيسبوك وانستجرام وثريدز وماسنجر، مساء الثلاثاء.

وطرح ساويرس استفسارًا عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: "الحياة قبل فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. كانت أحسن ولا بعدهم؟".

وأبلغ مستخدمون بمناطق مختلفة من العالم عن انقطاع الخدمة على منصات شركة "ميتا"، وتحديدا فيسبوك وانستغرام، قبل عودته لاحقا.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن تسجيل خروجهم من منصة فيسبوك، دون وجود خيار لتسجيل الدخول مرة أخرى.

وتنطبق مشكلات تسجيل الدخول على كل من التطبيق وموقع الويب.

وبحسب DownDetector.com، أبلغ المستخدمون عن مشكلات تتعلق بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم واستخدام الأمان الثنائي لتسجيل الدخول.

ويقول الأشخاص الموجودون على الموقع، والمتخصص في اكتشاف انقطاع الخدمات على مواقع الإنترنت والتطبيقات، إن جلستهم قد انتهت ولا يمكنهم تسجيل الدخول مرة أخرى.

وانتقل المستخدمون إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى للتعبير عن إحباطاتهم والبحث عن التحديثات، مع انتشار وسم #FacebookDown.

نجيب ساويرس عطل فيسبوك انستجرام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قومي المرأة" و"التعاون الدولي" يطلقان مشروعا لتعزيز الخصائص السكانية عبر تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق من فيسبوك على العطل العالمي
* بعد موجة الانهيار.. سعر دولار السوق السوداء يعود للارتفاع بشكل مفاجئ
* غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا
* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس