بتكلفة 105 ملايين جنيه.. "الأوقاف": افتتاح مسجد المحلي اليوم - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح مسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم، بتكلفة 105مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وضمن اهتمامها بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وبخاصة المساجد الأثرية، وضمن خطة إعمار بيوت الله عز وجل، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.