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BBC

بعد تصديق السيسي.. أجرة التوكتوك يحددها المحافظ- تفاصيل

03:35 م الأحد 31 مارس 2024

أجرة التوكتوك

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كتب- أحمد السعداوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13 تابع (أ)، الصادر في 28 مارس 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وفي المادة (۲۸) تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة."

وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): "رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها."

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أجرة التوكتوك الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المرور التوك توك

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