صندوق تحيا مصر يطلق دكان الفرحة في محافظة دمياط وجامعة سوهاج

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، الإثنين، معرضي مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة في محافظة دمياط، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة سوهاج، ليوفرا 60 ألف قطعة ملابس جديدة، لمدة 4 أيام متواصلة حتى يوم الخميس، وذلك انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معارض دكان الفرحة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بالتوازي مع قوافل حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين، والتي تستهدف توفير 3 مليون وجبة ساخنة خلال شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى أن الحملة يتم تنفيذها من خلال مطابخ تم تجهيزها بالتعاون مع شركاء الصندوق من مؤسسات المجتمع المدني لتحضير الوجبات وتوزيعها يوميًا من خلال المتطوعين.

وأضاف عبد الفتاح، أن معرض "دكان الفرحة" في جامعة سوهاج يتضمن 20 ألف قطعة من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات، لرعاية أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، حيث يتيح المعرض لكل طالب اختيار 5 قطع متنوعة من بين المعروضات، بحُرية تامة ودون مقابل، لمن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، وذلك لإدخال البهجة والفرحة على قلوب أبنائنا الطلاب.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن معرض "دكان الفرحة" للأسر الأولى بالرعاية في محافظة دمياط، يتضمن 4٠ ألف قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات وأواني للطهي والمفروشات، فضلًا عن ألعاب الأطفال، ويستهدف 3000 أسرة، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار ١٥ قطعة متنوعة، وذلك بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية، لافتًا إلى أن المعرض استهدف الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي في عدة مناطق بمحافظة دمياط، منها: الخياطة، الشعراء، العتاتبة، السنانية، عزب النهضة، أولاد حمام، الخلفية، غيط النصاري، شطا، الشيخ درغام، فارسكور، شرباص، الرحامنة، العزازمة، العبيدية، السالمية، النجارين، كفر العرب، كفر الشناوي.

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر استطاع عبر مبادرة دكان الفرحة ومعارض الحماية الاجتماعية تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي حيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج، إذ يتم البحث والتقصي عبر الجمعيات بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.