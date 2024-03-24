أمطار القاهرة اليوم.. 17 صورة ترصد الأجواء في شوارع العاصمة

السيسي وجوتيريش يتوافقان على حتمية حل الدولتين ووقف العقاب الجماعي

أحدث 24 صورة لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى قبل قليل، سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ورصدت عدسة "مصراوي"، الأوضاع في شوارع وسط القاهرة ومنطقة كورنيش النيل.

حالة الطقس غدا الاثنين

يسود غدا الاثنين، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما توجد غدا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.