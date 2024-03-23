رحلة لا تُنسى.. موقع "News Break" يبرز أماكن سياحية وأثرية يجب زيارتها بمصر

كتب- أحمد السعداوي:

أبرز موقع "News Break"، من خلال تقرير مصور، تحت عنوان "اكتشف مصر: وجهات سياحية رائعة يجب زيارتها خلال رحلتك بمصر"، عددًا من أفضل الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائحين زيارتها خلال رحلتهم بمصر، والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة، والمواقع السياحية والأثرية بمدن القاهرة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، بالإضافة إلى واحة سيوة والصحراء البيضاء، والاستمتاع بالشواطئ المطلة على ساحل البحر الأحمر والقيام برحلة نيلية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تقدم رحلة لا تُنسى للزائرين من مختلف دول العالم والفئات العمرية؛ حيث تمتلك تاريخًا وثقافة غنية بالمواقع الأثرية والشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والوجهات السياحية الرائعة والمثيرة للاهتمام والتي تستحق الزيارة، هذا إلى جانب دفء استقبال شعبها وكرم ضيافته؛ حيث يمكن للزائرين الاندماج بسهولة مع سكان المجتمعات المحلية لكل مدينة يزورونها والتعرف على العادات والتقاليد المصرية وتذوق المأكولات التقليدية التي يتميز بها المطبخ المصري، والقيام بجولة بالشوارع المصرية النابضة بالحياة؛ مثل بمدينة القاهرة والتعرف على الحياة اليومية بمصر.

وأوضح التقرير أن من بين هذه الوجهات السياحية الرائعة والتي تستحق الزيارة؛ منطقة أهرامات الجيزة التي يوجد بها هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، لافتاً إلى أن هذه الأهرامات التي قام ببنائها قدماء المصريين منذ آلاف السنين أبهرت العالم وأبهرت الشعوب لعدة قرون، وما زالت حتى الآن تجذب الزائرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول الذي يأسر خيال الزائرين ويمكن الاستمتاع بمشاهدته خلال زيارة المنطقة.

وأشار التقرير إلى نهر النيل؛ حيث يمكن للزائرين القيام برحلة نيلية ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها بمصر وتجربة التراث الثقافي الغني للبلاد من خلال زيارة المواقع الأثرية التي توجد بالمحافظات التي تقع على ضفتَيه.

وأوضح التقرير أيضاً أن مدينة القاهرة تعد إحدى الوجهات السياحية التي يجب على السائحين زيارتها خلال رحلتهم بمصر؛ لما تمتلكه من تاريخ غني وثقافة نابضة بالحياة، كما أنه يمكن للسائحين زيارة المتحف المصري بالتحرير والاستمتاع بمشاهدة آلاف القطع الأثرية التي يضمها والتي من بينها كنوز الملك توت عنخ آمون، قبل نقلها إلى المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى زيارة القاهرة التاريخية وما بها من آثار والقيام بجولة بشوارعها وبازاراتها وأسواقها".

وتطرق التقرير إلى الحديث عن مدينة الأقصر التي وصفها بأنها مدينة المعابد الأثرية؛ حيث يوجد بها العديد من المعابد والآثار المصرية القديمة، والتي من بينها معابد الكرنك، ووادي الملوك؛ الذي يوجد به العديد من مقابر الملوك القدماء والنبلاء، لا سيما مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وأشار التقرير إلى ما تتمتع به مدينة أسوان، من مناظر طبيعية خلابة ومعابد أثرية، لافتاً إلى أنه يمكن لزائريها القيام برحلة بالقارب لزيارة معبد فيلة أو استكشاف القرى النوبية، والتعرف على الثقافة والعادات والتقاليد المصرية.

وأضاف التقرير أن بين الأماكن السياحية والأثرية التي تستحق الزيارة معبدي أبو سمبل بتماثيلمها الضخمة، واللذين يعدان من أعظم إنجازات العمارة المصرية القديمة، كما أنهما وجهة يجب على عشاق التاريخ زيارتها.

وأشار التقرير إلى ساحل مصر الممتد على البحر الأحمر، والذي تتميز شواطئه بالمياه الزرقاء الصافية والشعاب المرجانية النابضة بالحياة. كما تعد هذه الشواطئ وجهة سياحية للاستمتاع بالرياضات المائية المتنوعة؛ ومنها رياضة الغوص، والتعرف على الحياة البحرية المتنوعة والثرية.

وعن واحة سيوة، أوضح التقرير أنها تتمتع بمناظر طبيعية رائعة، بالإضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة بها، لافتاً إلى أنه يمكن لزائري سيوة الاستمتاع بالاسترخاء في الينابيع الساخنة، واستكشاف القرى، والقيام برحلة سفاري في الصحراء المحيطة.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الأماكن التي يمكن للسائحين زيارتها خلال رحلتهم بمصر الصحراء البيضاء التي تقع في الصحراء الغربية بمصر؛ حيث تمنح لزائريها تجربة فريدة لما تتميز به من مناظر طبيعية، من بينها الكثبان الرملية البيضاء والتكوينات الصخرية، كما يمكن لزائريها التخييم للاستمتاع بالاسترخاء ومشاهدة النجوم واستكشاف التضاريس الفريدة الموجودة بها.