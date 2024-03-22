إعلان

BBC

التعريفة الجديدة للركوب بالنقل العام والميكروباصات ومصير تذاكر القطارات - فيديو

03:15 م الجمعة 22 مارس 2024

متابعة المواقف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل زيادة تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات، بعد إعلان لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة أيضًا، زيادة أسعار السولار جنيهًا و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات، وزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع إلى المستهلك من 75 جنيهَا إلى 100 جنيهًا.

ويرصد "مصراوي"، خلال البث المباشر الآتي، تفاصيل التسعيرة الجديدة لأجرة النقل العام والميكروباصات ومصير رغيف الخبز، كما يلي:

تذاكر القطارات تعريفة الركوب الجديدة أسعار البنزين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
باحث في مستشفى 57.. أحمد سعد يتحدث عن شقيقه العالم: الواحد اللي ضاع فينا - فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تغطية خاصة - زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات
عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات