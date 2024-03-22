التعريفة الجديدة للركوب بالنقل العام والميكروباصات ومصير تذاكر القطارات - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل زيادة تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات، بعد إعلان لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية.

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت اللجنة أيضًا، زيادة أسعار السولار جنيهًا و٧٥ قرش لكل لتر ليصبح لتر السولار 10 جنيهات، وزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو جرام من أرض المستودع إلى المستهلك من 75 جنيهَا إلى 100 جنيهًا.

ويرصد "مصراوي"، خلال البث المباشر الآتي، تفاصيل التسعيرة الجديدة لأجرة النقل العام والميكروباصات ومصير رغيف الخبز، كما يلي: