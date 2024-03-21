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رئيس "القومي للمرأة": إعداد دراسة لحماية الملكية الفكرية للحرف اليدوية بسيناء

12:18 م الخميس 21 مارس 2024

الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

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كتب- محمد فتحي:

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إنه على مدى عقد كامل شاهدنا أسس قوية بشأن المرأة المصرية لتمكينها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن المرأة كانت تطالب سابقا بحزمة قرارات اجتماعية

وأضافت "مرسي" خلال كلمة لها في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي في مركز المنارة، أنه جاء عقد جديد بحزمة قرارات اجتماعية مكنت المرأة المصرية في المجتمع المصري.

وأكدت أنه تم تقديم نحو 500 ألف وجبة خلال شهر رمضان الكريم للأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى أنه جار دراسة حاليا حماية الملكية الفكرية في سيناء للحرف اليدوية.

وأشارت إلى أن هناك نسبة 244% معدل الشمول المالي للمرأة، كما وصل حجم إقراض المرأة المصرية 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى 40 ألف فرصة تدريب على المنتجات المصرية.

مايا مرسى حماية الملكية الفكرية الحرف اليدوية بسيناء

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