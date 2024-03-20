آلاف المصلين من جنسيات مختلفة يؤدون العشاء والتراويح بالأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شهدت صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، في الليلة الحادية عشر من شهر رمضان ‏المبارك، حضور كبير للطلاب الدارسين في الأزهر من أكثر من مئة دولة من كل قارات العالم.

ويقدُم المصلون، إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، ويحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف.

وينقل المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف، الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

ويأتي ذلك، في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة وحرص كبير على إحياء الأجواء الرمضانية وإعانة الصائمين على الطاعة والتزود من خيرات الشهر الفضيل وبركاته، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏\