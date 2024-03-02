بدءًا من الغد.. حفلات وأنشطة توعوية لذوي الهمم ضمن أنشطة قصور الثقافة

كتب- محمد شاكر:

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني حفلا فنيا لعدد من طلاب الدمج والإعاقة الذهنية، في الحادية عشرة صباح غد الأحد بمدينة الشروق على المسرح الروماني بمكتبة الطفل.

ويتضمن الحفل عرضا لفرقة النيل للآلات الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الاستعراضية للطلاب الموهوبين، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع مديرية التعليم بالقاهرة.



واستمرارا للفعاليات المقدمة لذوي الهمم يشهد النادي القومي بالباطنية لقاء حول "مخاطر الإدمان" تقدمه الدكتورة أميرة الشافعي، يوم الثلاثاء المقبل 5 مارس في تمام الخامسة مساءً بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذها الإدارة العامة للتمكين الثقافي بقيادة د. هبة كمال، في سياق عدة أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي.