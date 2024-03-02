رئيس الوزراء: السياحة العلاجية مجال خصب لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السياحة هي الأهم على مستوى البشرية، ويتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية وفق إحدى المجلات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا والهند، ويعبر حوالي عشرات الملايين سنويا في العالم حدود بلدانهم الوطنية لتلقي الرعاية الصحية.

وأضاف "مدبولي"، أن هذا النمو الكبير يأتي مدفوعا بالتطورات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والتقنيات العلاجية المستحدثة، التي من شأنها تحديث الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المريض لتحفيزه على السفر، موضحا أن النمو في الطلب على هذه السياحة يأتي مدفوعا بواحد من أكبر التغييرات متمثل في الشيب العالمي.

وأوضح أن السياحة العلاجية مجال خصب لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها واحدة من المجالات الأساسية، وشرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والساحلية الفريدة لتكون مقاصدا لهذا النوع، مثل شرم الشيخ وسفاجا وساحل القصير، وايضا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط مثل العلمين ورأس الحكمة.

وأشار إلى أن كل هذه المقاصد تأمل الدولة المصرية وتشرع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وذوي الخبرة في تنميتها، حيث تتمتع هذه المواقع بما يؤهلها لتكون مواقع سياحية عالمية، وموقعا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل، وأن تكون أفضل الوجهات السياحية في العالم بوجه عام، والعلاجية بشكل خاص.

وتابع، أن تأسيس مناطق صناعية اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، واستحداث تأشيرة دخول البلاد وتطوير برامج تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة المختلفة، ومنصة افتراضية لتنسيق الحصول على الخدمات الصحية للعميل، ودمج الممارسات المستدامة وصديقة البيئة.