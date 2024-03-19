محافظ الجيزة: انطلاق فعاليات حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم انطلاق فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المراكز والقرى؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية البيطرية لها؛ لزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكلف المحافظ - في بيان اليوم - المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين؛ لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ووجه مديرية الأوقاف بالإعلان عن مواعيد الحملة بالمساجد وتوعية المواطنين لأهمية الحصر وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي، مؤكدًا ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز.

من جانبه..أكد مدير مديرية الطب البيطري الدكتور علاء عبد العال إنهاء استعدادات انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2024 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وقال إنه تم تجهيز اللجان الطبية الوقائية ما بين لجان ثابتة ومتحركة مجهزة بكافة التجهيزات، والأدوات واللقاحات ومستلزمات التحصين اللازمة، ولجان ووسائل وأدوات لترقيم وتسجيل الماشية وسيارات للعمل والمرور.

وأضاف أن الحملة تتضمن أيضًا لجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، بالإضافة إلى لجان متابعة من الإدارات المختصة بالمديرية ومديري الإدارات وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.