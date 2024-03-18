مات زوجها وترك طفلاً عمره 14 يوماً.. مَن هي أنيسة فريد "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية؟

كتب- محمد سامي:

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي معلومات عن أنيسة فريد منصور متولي، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية؛ حيث تبلغ من العمر 69 عامًا وحاصلة على دبلوم معلمين، وليها ولدان؛ الأول حاصل على معهد فني تجاري، والثاني عقيد بالقوات الجوية .

وقالت الوزارة إن الأم تزوجت في سن مبكرة عام 1968م، من زوجها الذي كان يعمل (مَسَّاحاً) بمشروع بأحد المطارات يتبع إحدى شركات المقاولات، وأنجبا ولدَين، ولكن بعد عامَين ونصف العام من زواجهما؛ توفي الزوج أثناء العمل تاركًا ابنًا أكبر عمره سنة، وابنًا أصغر عمره شهر واحد.

وتابعت الوزارة: وبدأت قصة كفاح الأم عندما كانت في الثامنة والعشرين من عمرها، مضيفةً أن الأم عادت إلى قريتها مع أطفالها، واستأجرت منزلًا بسيًطا، لتقيم مع والدتها المريضة، ولم يكن لديها من يقف بجانبها هي وأطفالها؛ لأنها يتيمة الأب ووالدتها مريضة.

وأصرت الأم على تحسين مستواها التعليمي؛ بهدف تحسين دخلها، حيث إنها حاصلة على دبلوم ثانوي صناعي، وأكملت دراستها وحصلت على دبلوم معلمين، وخلال فترة دراستها عملت بالأشغال اليدوية وتم تعيينها بإدارة تعليمية.

قامت الأم برعاية أبنائها حتى أنهوا مراحل التعليم المتوسط والجامعي، بجانب رعايتها والدتها المُسنة مريضة السكر، والتي تم بتر أجزاء من أطرافها، وظلت ترعى أبناءها، بجانب رعايتها أمها لمدة عشرين عامًا حتى توفاها الله .

وأشارت الوزارة إلى أن الابن الأكبر سافر إلى دولة عربية وأسس حياة مستقرة ومشروعًا خاصًّا، ومع الأحداث خسر كل شيء وعاد إلى وطنه، فوقفت الأم بجانبه، وأعطته ما ادخرت من مكافأة نهاية الخدمة. أما الابن الثاني فهو ضابط بالقوات الجوية، وحاصل على بكالوريوس تجارة، ومتفوق في مجاله.

تعاني الأم الآن تبعات مرض السكر؛ حيث تعاني تآكل العظام في الفك العلوي والسفلي، ولا توجد أي أسنان، وجروحاً وتقرحات في الأطراف وضعف البصر.