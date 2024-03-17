مايا مرسي: مصر مستعدة لتبادل تجربتها مع الدول الإفريقية بشأن تمكين المرأة اقتصاديا

كتب- مصراوي:

أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة وفد مصر إلى فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، عن استعداد مصر لتبادل تجربتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في موضوعات مثل الشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال وغيرها من المبادرات المصرية التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الأفريقي على هامش فعاليات الدورة المنعقدة حاليا بنيويورك بمشاركة عدد من الوزراء والوزيرات المسئولين عن شئون المرأة بأفريقيا من أعضاء الاتحاد..حسبما أفاد المجلس في بيان له اليوم الأحد.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الموضوع الذي تناقشه لجنة وضع المرأة هذا العام حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، مشيرة إلى تأثر القارة الأفريقية بشدة بالتحديات العالمية المتعددة والتي تهدد بتراجع التقدم المحرز في خطة عمل 2030 ولا سيما القضاء على الفقر وبما في ذلك تأثير الفقر على النساء والفتيات.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "نحن فخورون بأن المجموعة الأفريقية على مستوى الخبراء تواصل مشاركتها بنشاط في مناقشة الأولويات الأفريقية ومحاولة إيجاد حلول عملية لها".